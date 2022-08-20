Москва, 20 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Продажи самосвалов в России по итогам семи месяцев 2022 года выросли на 14% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт» по рынку новых грузовых автомобилей.

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Эксперты отмечают, что рост продаж самосвалов наблюдается на фоне снижения общего объёма продаж новых грузовых автомобилей. Если продажи самосвалов за первые семь месяцев текущего года выросли на 14%, то продажи грузовых авто упали на 21%.

Это привело к резкому росту доли самосвалов в общем объёме продаж новых грузовиков. В первом квартале 2022 года на долю самосвалов приходилось не более 23% продаж. К июлю этот показатель вырос до 48%.

Среди причин роста продаж самосвалов выделяется обновление парка и увеличение объёмов федерального строительства, требующее закупки такой техники. Отмечается также рост поставок самосвалов китайских брендов. В начале 2022 года самосвалы из КНР занимали около трети от общих продаж самосвалов в России. В июле их доля выросла до двух третей.