Умер Сергей Григорьев, озвучивший щенка Филю из «Спокойной ночи, малыши!»
Иерусалим, 20 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. 19 августа в Израиле ушел из жизни артист и музыкант Сергей Григорьев, который озвучивал щенка Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!».
Филя появился в эфире «Спокойной ночи, малыши!» в 1968 году
Григорьев скончался в возрасте 64 лет. Причины его смерти уточняются. Похороны пройдут 21 августа на кладбище в поселении Текоа в Гуш-Эционе.
Кукловод начал озвучивать щенка Филю в передаче «Спокойной ночи малыши!» в 1991 г., а закончил — в 2014 г.
Последние годы Григорьев провел в Израиле.