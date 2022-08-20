Иерусалим, 20 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. 19 августа в Израиле ушел из жизни артист и музыкант Сергей Григорьев, который озвучивал щенка Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!».

Филя появился в эфире «Спокойной ночи, малыши!» в 1968 году

Григорьев скончался в возрасте 64 лет. Причины его смерти уточняются. Похороны пройдут 21 августа на кладбище в поселении Текоа в Гуш-Эционе.

Кукловод начал озвучивать щенка Филю в передаче «Спокойной ночи малыши!» в 1991 г., а закончил — в 2014 г.

Последние годы Григорьев провел в Израиле.