Жуков, Калужская область, 20 августа 2022, 10:56 — REGNUM В калужском в филиале Музея Победы «Музей Г. К. Жукова 20 августа начались праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага России. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM заведующая филиалом Музея Победы Наталья Шмакова.
Посетителей пригласили на бесплатную экскурсию по мемориальному комплексу. Также на территории мемориального комплекса состоится церемония развертывания флага Российской Федерации. Мероприятие завершит праздничный концерт «Мать Россия».
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