Жуков, Калужская область, 20 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В калужском в филиале Музея Победы «Музей Г. К. Жукова 20 августа начались праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага России. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM заведующая филиалом Музея Победы Наталья Шмакова.

zhukovmuseum.ru Филиал Музея Победы в Калужской области «Музей Г. К. Жукова»

«В нашем музее мы традиционно проводим акции, концерты, флешмобы, приуроченные ко Дню государственного флага. В этом году мы совместно с администрацией Жуковского района и райотделом культуры в честь Дня российского флага организуем праздничную программу и велопробег, который пройдет по маршруту «город Жуков — деревня Стрелковка — мемориал «Родина Маршала Жукова». Присоединиться к велопробегу смогут все желающие», — отметила Наталья Шмакова.

Посетителей пригласили на бесплатную экскурсию по мемориальному комплексу. Также на территории мемориального комплекса состоится церемония развертывания флага Российской Федерации. Мероприятие завершит праздничный концерт «Мать Россия».