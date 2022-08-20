Мадрид, , 10:30 — REGNUM Форвард футбольного клуба «Барселона» и сборной Польши Роберт Левандовски стал жертвой грабителей, пишет 20 августа Sport.es.

Роберт Левандовски Rufus46

Когда футболист раздавал автографы через окно своего автомобиля, два злоумышленника открыли пассажирскую дверь и сняли с руки спортсмена часы, стоимость которых оценивается в 75 тыс. евро.

Полицейским удалось задержать злоумышленников. Левандовски также вернули украденные часы.

Левандовски перешел в «Барселону» 19 июля 2022 г. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2026 г.