Москва, 20 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не преследует своей целью свержение в Сирии президента арабской республики Башара Асада, прокомментировал 20 августа российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

«Под влиянием хода событий в Сирии Анкара отказалась от недавней непримиримости в отношении Башара Асада. Учитывая то, что Турция долго выступала за свержение Асада, поддерживая вооруженную оппозицию, это большой сдвиг», — написал он в своём сообщении.

Также Пушков уточнил, что, по его мнению, турецкие власти осознали факт того, что Сирия перестаёт находиться в арабском мире в изоляции и с ней возобновляют свои отношения многие страны региона.

«По всей вероятности, впервые с 2012 года Сирия примет участие во встрече Лиги арабских стран, которая состоится осенью в Алжире», — добавил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не преследует своей целью свержение президента Сирии Башара Асада и выступает за территориальную целостность арабской республики.