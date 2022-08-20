Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Журналист The Washington Post Пол Фархи, который рассказал о том, что издание больше не будет указывать под статьями из России имена корреспондентов, в марте был на время отстранен от работы, передает Politico.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

The Washington Post в марте отстраняла Фархи на пять дней за то, что «он поставил под угрозу безопасность журналистов издания и возможность освещать события в другой стране». В Politico утверждают, что наказание последовало за твит Фархи о новых правилах редакции при работе в России.

5 марта Фархи обнародовал в соцсетях решение редакции, согласно которому она перестанет указывать в публикациях из России имена авторов материалов и другие выходные данные.