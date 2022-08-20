Москва, , 10:21 — REGNUM Пособия по безработице в России необходимо повысить до одного-двух размеров минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Депутат считает, что официальный уровень безработицы в 4% может не до конца отражать действительность, так как есть скрытая безработица. Также он обратил внимание на то, что максимальный размер пособия по безработице в 12 272 рубля ниже официального МРОТ в 13 890 рублей, а минимальное пособие составляет 1,5 тыс. рублей.

«Многие даже не утруждают себя бюрократической волокитой ради этих копеек. Фактически государство толкает безработных в лапы ростовщиков из микрофинансовых организаций, которые охотно предлагают «займы до зарплаты» под грабительский процент. Это загоняет людей в долговую яму, из которой они не могут выбраться, даже когда находят работу», — считает Миронов.

Он призвал правительство РФ вернуться к законопроекту думской фракции СРЗП, который предлагает повысить пособия по безработице до одного-двух МРОТ.

«Повышать выплаты надо уже сейчас, не дожидаясь неизбежного осеннего роста числа безработных. Следующим шагом должно стать увеличение прожиточного минимума в стране до 35 тысяч рублей, а МРОТ — до 60 тысяч рублей», — добавил депутат.