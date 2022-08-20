Бичурский район, Бурятия, , 10:21 — REGNUM В Бичурском районе Бурятии установят памятник труженику-хлеборобу. 18 августа в рамках межрегиональной выставки-ярмарки «День поля-2022» был заложен камень на месте будущего монумента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Камень памятника труженику-хлеборобу заложили в Бурятии Правительство Бурятии

Мероприятие собрало более 400 участников, в том числе из Иркутской и Волгоградской области, а также Москвы. По словам главы региона Алексея Цыденова, в 2022 году республика увеличила площадь посевных до 156,7 тыс. га и ожидает высокой урожайности.

«В настоящий момент проходит кормоуборочная кампания (заготовка сена, сенажа и силоса). Всего на поддержку отрасли растениеводства в текущем году предусмотрено порядка 250,0 млн. руб. из двух уровней бюджета», — отметили в правительстве.