Донецк, , 10:14 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку снаряды калибра 152 мм. Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:50 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке еще три снаряда.

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