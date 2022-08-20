Симферополь, , 10:14 — REGNUM В Западном Крыму произошло срабатывание системы противовоздушной обороны (ПВО), в результате чего цель была поражена, также при этом никто не пострадал и нет повреждений. Об этом 20 августа сообщил глава региона Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

Залп ПВО Mil.ru

«В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет», — написал он в своём сообщении.

Также глава Крыма подчеркнул, что российские военные чётко, профессионально и эффективно выполняют поставленные перед ними задачи и призвал сохранять спокойствие, доверяя только официальной информации.

Как передавало ИА REGNUM, ранее севастопольский мэр Михаил Развожаев сообщил, что пост воздушной обороны Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России сбил беспилотник в Севастополе над штабом ЧФ, затем аппарат упал на крышу здания и загорелся.