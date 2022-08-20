Астана, 20 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Переговоры президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, состоявшиеся в Сочи 19 августа, прошли в дружеской атмосфере. Об итогах переговоров стало известно 20 августа со слов пресс-секретаря казахстанского лидера Руслана Желдибая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, стороны обсудили вопросы инвестиционного, гуманитарного, торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене. Переговоры между лидерами проходили в формате «один на один». Желдибай также добавил, что Токаев доволен итогами встречи.

Токаев совершил рабочий визит в Сочи, где встретился с Путиным. Сообщалось, что главы государств планировали обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений и взаимодействие в рамках интеграционных объединений, в частности, СНГ.