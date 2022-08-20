Москва, , 10:06 — REGNUM Имена бытовым приборам дают 79% жителей России. Это следует из результатов опроса онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты. ру», которые 18 августа опубликовала «Газета. Ru».

Робот пылесос

Согласно полученным результатам, 60% респондентов уверены, что бытовая техника — это неодушевлённая вещь, однако при этом 79% участников опроса даёт ей имена.

При этом уточняется, что наиболее часто прозвища есть у пылесосов (34% опрошенных), фенов и стайлеров (25%), стиральных и посудомоечных машин (20%), утюгов и отпаривателей (19%), а также у миксеров/блендеров/мясорубок (19%).

Также указывается, что пылесосы чаще всего называют «Федя», «Филя», «НЛО», «Умница», «Хорошая моя», «Максимка» и «Милашка»; утюги и отпариватели — «Эй ты», «Лапа», «Душка» и «Утя»; стиральные и посудомоечные машины — «Доча», «Помощница» и «Помогайка»; а миксеры - «Зоя» и «Лошадка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России дети-школьники у 33% родителей провели все летние каникулы дома или в городе.