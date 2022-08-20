Калининград, , 10:03 — REGNUM Десятый фестиваль короткометражного кино «Короче» открылся в Калининграде 19 августа. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Кинофестиваль «Короче» Организаторы фестиваля «Короче»

Работа фестиваля продлится до 21 августа. В программу основного конкурса 2022 года вошло 25 работ. Более 20 короткометражек будет представлено в рамках внеконкурсной программы.

Лучше работы фестиваля будут названы 21 августа. В состав профессионального жюри юбилейного смотра вошли Юлия Пересильд, Александр Робак, Евгений Гришковец, Жора Крыжовников, Владимир Мункуев, Сергей Астахов и Ситора Алиева. Специальный приз также вручат победители фестиваля разных лет.

Глава фестиваля Антон Калинкин рассказал агентству ТАСС, что со следующего года возобновит работу попечительский совет фестиваля. Возглавит совет режиссёр, актёр и продюсер Фёдор Бондарчук.

«Фестиваль «Короче» был и остается трамплином для молодых кинематографистов. И я очень рад и счастлив присоединиться в будущем к команде попечителей фестиваля», — отметил Бондарчук.

Фестиваль «Короче» ежегодно проходит в Калининграде с 2013 года. Смотр проводится при поддержке Минкультуры РФ, правительства Калининградской области и автономной некоммерческой организации «Фестивальная дирекция». Главной задачей фестиваля является поиск новых режиссёров и групп, работающих в жанре короткого метра.

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