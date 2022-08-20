Мелитополь, Бывш. УССР, , 10:03 — REGNUM В ночь на 20 августа ВСУ обстреляли Мелитополь в Запорожской области из ракетного комплекса «Точка-У». Об этом сообщили в горадминистрации.

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В результате обстрела повреждены, а также частично или полностью разрушены дома мирных жителей на улицах Советская и Герцена. Один человек получил легкую травму.

Обстрел из тяжелого вооружения жилого района города, где нет военных объектов, следует расценивать как «террор в отношении мирного населения», отметили в администрации.