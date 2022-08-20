Москва, , 10:03 — REGNUM Российские солдаты и офицеры защищают страну и отношение к ним должно быть уважительным, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в ресторане «Магадан» на Дружинниковской улице администрация заведения отказалась впускать офицера ВКС России в военной форме на день рождения матери, который отмечался в данном ресторане, сообщали «Известия».

«Сейчас обсуждают вопрос принесения извинений и увольнения охранников в связи со случившимся. Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс», — отметил Володин в своем телеграм-канале.

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