Донецк, , 09:57 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке еще три снаряда. Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:00 — н. п Курдюмовка — н.п. Горловка (ш-та Ленина): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 268 единиц боеприпасов.

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