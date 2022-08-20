Москва, , 09:53 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов и 148 вертолетов ВСУ. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.

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Также уничтожены 1776 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 809 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4354 танка и других боевых бронированных машин, 3320 орудий полевой артиллерии и минометов, 4969 единиц военной автомобильной спецтехники.

За минувшие сутки российскими средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА.

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