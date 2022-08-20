На Камчатке почтили память участников Курильской десантной операции
Петропавловск-Камчатский, 20 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском в сквере мемориального комплекса «Памятник воинам Советской армии — освободителям Курильских островов в 1945 году» 20 августа прошёл митинг, посвящённый памяти участников Курильской десантной операции. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
В мероприятии приняли участие военнослужащие подразделений Войск и сил на Северо-востоке России, действующие военнослужащие и ветераны контрразведки Камчатского края, представители общественности. После митинга его участники возложили к обелиску цветы.
Героические страницы истории органов военной контрразведки полуострова удалось частично восстановить благодаря рассекреченным документам Минобороны РФ.
Ранним утром 18 августа 1945 года сотрудники отделов «СМЕРШ» 101-й стрелковой дивизии и Петропавловской военно-морской базы под сильным огнём японской артиллерии высадились на остров Шумшу вместе с войсками Камчатского оборонительного района. Плотный огонь врага не позволил баржам с войсками подойти близко к берегу, из-за чего десантникам пришлось спрыгивать в ледяную воду и плыть до берега в полной амуниции и с тяжёлым оружием.