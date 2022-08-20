Петропавловск-Камчатский, 20 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском в сквере мемориального комплекса «Памятник воинам Советской армии — освободителям Курильских островов в 1945 году» 20 августа прошёл митинг, посвящённый памяти участников Курильской десантной операции. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

1945 год: Курильские острова — наши

В мероприятии приняли участие военнослужащие подразделений Войск и сил на Северо-востоке России, действующие военнослужащие и ветераны контрразведки Камчатского края, представители общественности. После митинга его участники возложили к обелиску цветы.

пресс-служба ВВО «Памятник был воздвигнут в память об отдельном боевом эпизоде Курильской десантной операции, в котором приняли участие сотрудники особых отделов Камчатки».

Героические страницы истории органов военной контрразведки полуострова удалось частично восстановить благодаря рассекреченным документам Минобороны РФ.

Ранним утром 18 августа 1945 года сотрудники отделов «СМЕРШ» 101-й стрелковой дивизии и Петропавловской военно-морской базы под сильным огнём японской артиллерии высадились на остров Шумшу вместе с войсками Камчатского оборонительного района. Плотный огонь врага не позволил баржам с войсками подойти близко к берегу, из-за чего десантникам пришлось спрыгивать в ледяную воду и плыть до берега в полной амуниции и с тяжёлым оружием.