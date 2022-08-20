Пермь, 20 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Перми Свердловский райсуд арестовал гражданина, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В СИЗО он пробудет минимум до середины октября. Пи это вины за собой этот гражданин не признал.

Известно. что ранее он был судим за убийство своего ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка пропала без вести 12 августа в посёлке Верхнечусовские Городки. В результате её обнаружил убитой. Тело нашли в колодце недалеко от дома подозреваемого.