Москва, 20 августа 2022, 09:51 — REGNUM За минувшие сутки российскими средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.
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«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах н. п. Врубовка ЛНР, Старомлыновка, Новомихайловка ДНР, Богородицкое Николаевской области, Новозлатополь Запорожской области и Фёдоровка Харьковской области», — отмечается в сообщении.
Кроме того, сбиты в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе Каховской ГЭС в Херсонской области и города Милитополь Запорожской области.
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