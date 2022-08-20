Москва, , 09:51 — REGNUM За минувшие сутки российскими средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.

Залп ПВО Mil.ru

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«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах н. п. Врубовка ЛНР, Старомлыновка, Новомихайловка ДНР, Богородицкое Николаевской области, Новозлатополь Запорожской области и Фёдоровка Харьковской области», — отмечается в сообщении.

Кроме того, сбиты в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе Каховской ГЭС в Херсонской области и города Милитополь Запорожской области.

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