Москва, 20 августа, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В результате ударов российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории б. УССР за сутки поражены семь пунктов управления ВСУ. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.

ВСУ

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«За сутки поражены: семь пунктов управления ВСУ, в том числе 53-й механизированной бригады в районе Водяное, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледар ДНР, а также живая сила и военная техника в 187-ми районах. Уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Шевченко, 4 склада боеприпасов в районах н. п. Константиновка, Галицыновка, Шабельковка ДНР и Белая Криница Херсонской области, 3 склада горючего в районе Слобожанская Харьковской области, Галицыновка и Константиновка ДНР, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США в районе Краматорска», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования в 3-м и 12-м батальонах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ уничтожено более 200 человек личного состава.