Москва, , 09:43 — REGNUM В ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования в 3-м и 12-м батальонах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ уничтожено более 200 человек личного состава. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В районах населенных пунктов Звановка и Парасковиевка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования в 3-м и 12-м батальонах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ уничтожено более двухсот человек личного состава, два танка и семь специальных автомобилей», — отмечается в сообщении.

Также ударом высокоточного оружия на севере Харькова уничтожено до 130 боевиков ВСУ.

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