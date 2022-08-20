Абакан, 20 августа 2022, 09:43 — REGNUM Купальный сезон на территории Хакасии завершается. Муниципальные пляжи и общественные спасательные посты на уходящей неделе начали закрываться, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Купаться запрещено
Купаться запрещено
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«21 августа планируется закрытие муниципального пляжа г. Абакан, до конца августа планирует продолжить работу лишь один пляж на Ташебинском карьере», — добавили в ведомстве.

В связи с этим спасатели призвали жителей не рисковать и не купаться в необорудованных местах при низкой температуре воды, напомнив о первых заморозках в республике.