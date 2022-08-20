Севастополь, , 09:40 — REGNUM Пост воздушной обороны Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России сбил беспилотник в Севастополе над штабом ЧФ, затем аппарат упал на крышу здания и загорелся. Об этом 20 августа сообщил севастопольский мэр Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

Сбитый беспилотник YouTube: Пресс-служба УНМ ДНР

«Беспилотник был отработал ПВН, (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся», — написал он в своём сообщении.

Также Развозжаев подчеркнул, что у атаковавшего здание ЧФ аппарата не получилось поражения и похвалил расчёт поста ПВН за их работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее севастопольский мэр Михаил Развожаев написал, что крышу здания Черноморского флота ВМФ России атаковал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который не удалось сбить.