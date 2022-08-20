20 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Куликов, , 11:42 — REGNUM В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на площадке авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А. М. Числова» открылся военно-технический форум «Армия-2022». В течение трех дней посетители смогут ознакомится с образцами современной российской военной техники.

Церемония открытия «Армия-2022» в Волгоградской области Александр Куликов © ИА REGNUM

Открытие форума «Армия-2022» в Волгоградской области Александр Куликов © ИА REGNUM

Открытие форума «Армия-2022» в Волгоградской области Александр Куликов © ИА REGNUM

Открытие форума «Армия-2022» в Волгоградской области Александр Куликов © ИА REGNUM

Последние приготовления к открытию форума «Армия-2022» Александр Куликов © ИА REGNUM

Военный оркестр на церемонии открытия «Армия-2022» в Волгоградской области Александр Куликов © ИА REGNUM

Юнармейцы на церемонии открытия «Армия-2022» в Волгоградской области Александр Куликов © ИА REGNUM

Военно-технический форум «Армия» проходит в Волгоградской области уже в третий раз. В открытии форума принял участие первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин.

Заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин на открытии «Армии-2022» Александр Куликов © ИА REGNUM

«Части и соединения вооруженных сил РФ, дислоцированные на территории Волгоградской области, совершенствуют свои навыки и мастерство, умело используют военную технику. На площадке форума представлена техника, которая в настоящее время решает боевые задачи. У вас есть возможность ознакомиться с ее характеристиками, узнать для себя много нового», — приветствовал участников и гостей форума Валерий Бахин.

Заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин принял участие в смотре личного состава воинских частей и силовых структур Александр Куликов © ИА REGNUM

Заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин принял участие смотре военной техники и образцов вооружения Александр Куликов © ИА REGNUM

Заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин принял участие смотре военной техники и образцов вооружения Александр Куликов © ИА REGNUM

Заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин принял участие смотре военной техники и образцов вооружения Александр Куликов © ИА REGNUM Заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин принял участие смотре военной техники и образцов вооружения Александр Куликов © ИА REGNUM

На площадке форума представлены современные образцы вооружения, военной и специальной техники, стоящих на вооружении воинских частей ЮВО, силовых структур, регионального управления МЧС.

Выставка военной техники «Армии-2022» на площадке авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А. М. Числова» Александр Куликов © ИА REGNUM

Выставка военной техники «Армии-2022» на площадке авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А. М. Числова» Александр Куликов © ИА REGNUM

Форум «Армия-2022» на площадке авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А. М. Числова» Александр Куликов © ИА REGNUM Выставка военной техники «Армии-2022» на площадке авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А. М. Числова» Александр Куликов © ИА REGNUM

Посетители могут увидеть 37 единиц боевой и спецтехники, а также 28 единиц стрелкового вооружения и средств ближнего боя подразделений различных родов войск и органов правопорядка и трофейную боевую машину «Варта», полученную в ходе спецоперации на территории б. УССР.

Подбитая и взятая в качестве трофея в ходе спецоперации на территории б. УССР бронемашина «Варта» Александр Куликов © ИА REGNUM

Бронемашина «Варта», взятая в качестве трофея в ходе спецоперации на территории б. УССР Александр Куликов © ИА REGNUM

Бронемашина «Варта», взятая в качестве трофея в ходе спецоперации на территории б. УССР Александр Куликов © ИА REGNUM Бронемашина «Варта», взятая в качестве трофея в ходе спецоперации на территории б. УССР Александр Куликов © ИА REGNUM

Бронемашина «Варта», взятая в качестве трофея в ходе спецоперации на территории б. УССР Александр Куликов © ИА REGNUM

Бронемашина «Варта», взятая в качестве трофея в ходе спецоперации на территории б. УССР Александр Куликов © ИА REGNUM

Бронемашина «Варта», взятая в качестве трофея в ходе спецоперации на территории б. УССР Александр Куликов © ИА REGNUM

На сцене авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А. М. Числова» выступили казачий ансамбль «Лазоревый цветок» государственного ансамбля «Юг России» Волгоградской филармонии.

Концертная программа «Армии-2022» Александр Куликов © ИА REGNUM

Концертная программа «Армии-2022» Александр Куликов © ИА REGNUM

Концертная программа «Армии-2022» Александр Куликов © ИА REGNUM Концертная программа «Армии-2022» Александр Куликов © ИА REGNUM

Концертная программа «Армии-2022» Александр Куликов © ИА REGNUM

На церемонии торжественного открытия прошли показательные выступления спортсменов-парашютистов, представителей конно-спортивных клубов, были показаны фигуры пилотажа на самолете СП-30 «Южного авиационного центра».

Показательные выступления на форуме «Армия-2022» Александр Куликов © ИА REGNUM

Джигитовка. Открытие форума «Армия-2022» в Волгоградской области Александр Куликов © ИА REGNUM

Джигитовка. Открытие форума «Армия-2022» в Волгоградской области Александр Куликов © ИА REGNUM

Джигитовка. Открытие форума «Армия-2022» в Волгоградской области Александр Куликов © ИА REGNUM

Джигитовка. Открытие форума «Армия-2022» в Волгоградской области Александр Куликов © ИА REGNUM

Джигитовка. Открытие форума «Армия-2022» в Волгоградской области Александр Куликов © ИА REGNUM

Кроме того, посетители смогут принять участие в военизированном квесте, состоящем из девяти этапов: «Укладка парашюта», «Медпункт», «Загрузка самолета боекомплектом», «Предотврати ЧС», «Блиндаж», «Взаимовыручка», «Попади в цель», «Снайпер», «Привал».

Посетители форума «Армия-2022» могут принять участие в военизированном квесте Александр Куликов © ИА REGNUM

Один из этапов военизированного квеста — «Попади в цель» Александр Куликов © ИА REGNUM

Один из этапов военизированного квеста — «Снайпер» Александр Куликов © ИА REGNUM

Один из этапов военизированного квеста — «Снайпер» Александр Куликов © ИА REGNUM

Прочистка оружия Александр Куликов © ИА REGNUM

Один из этапов военизированного квеста — «Снайпер» Александр Куликов © ИА REGNUM

Посетители смогут принять участие в военизированном квесте Александр Куликов © ИА REGNUM

Форум «Армия-2022» продолжит свою работу до 21 августа.

«Армия-2022» на площадке авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А. М. Числова» Александр Куликов © ИА REGNUM

Выполнение пилотажа на самолете СП-30 во время церемонии открытия форума «Армия-2022» Александр Куликов © ИА REGNUM

Выполнение пилотажа на самолете СП-30 во время церемонии открытия форума «Армия-2022» Александр Куликов © ИА REGNUM

«Армия-2022» на площадке авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А. М. Числова» Александр Куликов © ИА REGNUM Выполнение пилотажа на самолете СП-30 во время церемонии открытия форума «Армия-2022» Александр Куликов © ИА REGNUM