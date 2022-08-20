Лондон, , 09:32 — REGNUM Из-за пагубного доминирования американского доллара в мировых финансах страны мира всё чаще задумываются об отказе от него. Об этом 20 августа говорится в публикации профессор Колумбийского университета Адама Туза для британской газеты Financial Times (FT).

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению автора, долларовая система чрезвычайно хрупка и для привязавших к валюте США свои валюты или взявших кредиты в долларах стран без защиты от колебаний обменного курса и процентных ставок на фоне роста цен на энергоносители и инфляцию, скорее всего, возникнут серьезные проблемы.

«Такое доверие к американской валюте встречается все реже. С 90-х годов глобальная финансовая система стала более надежной благодаря набору инструментов для смягчения зависимости от доллара и управления рисками, которые сопутствуют финансовой глобализации», — говорится в публикации (цитата по ИноСМИ).

Также добавляется, что ряд стран на сегодняшний предпочитает брать займы у иностранных кредиторов только в своей собственной валюте, так как в этом случае часть рисков во время кризиса выпадет на долю кредитора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что против запрета на въезд на территорию Европейского союза туристов из России выступает Португалия, которая также считает, что санкции не должны быть направлены против народа целой страны.