Москва, , 09:32 — REGNUM Силами ВКС России в Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.

Штурмовики Су-25 ВКС России Минобороны России

Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

«Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе н. п. Великомихайловка Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери которого составили не менее 200 националистов убитыми и более 150-ти ранеными», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников в Харьковской области уничтожено более 100 боевиков.

Читайте ранее в этом сюжете: ВКС России уничтожили 100 боевиков в Харьковской области