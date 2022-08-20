Москва, 20 августа 2022, 09:32 — REGNUM Силами ВКС России в Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.
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«Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе н. п. Великомихайловка Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери которого составили не менее 200 националистов убитыми и более 150-ти ранеными», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников в Харьковской области уничтожено более 100 боевиков.
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