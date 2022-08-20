Кызыл, 20 августа, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Туве монахи приступили к обряду «оживления» статуи Будды на горе Бельдир у слияния рек Большой и Малый Енисей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы Статуя Будды. Тува

Как отмечается, в ходе обряда полости статуи будут наполнены культовым деревом, лекарственными травами, свитками с мантрами и различными священными реликвиями.

«Это трудоёмкий и кропотливый процесс, который традиционно выполняется строго по определённым канонам и только специально подготовленными для этого ритуала монахами», — отметили в правительстве.

Для выбора дерева в тайгу выехала делегация священнослужителей во главе с камбы-ламой республики Гелеком Нацык-Доржу. В результате выбор пал на кедр, возраст которого составляет около 200 лет.