Москва, , 09:29 — REGNUM В результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников в Харьковской области уничтожено более 100 боевиков. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.

Истребитель Су-27 ВКС России Минобороны России

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«В районе н. п. Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС РФ по боевым позициям нацформирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников, уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20-ти американских наемников», — отмечается в сообщении.