Москва, , 09:25 — REGNUM Количество зарегистрированных в России электрических легковых автомобилей по итогам первой половины 2022 года достигло 18,7 тыс. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты отмечают, что общее число электромобилей в России остаётся низким. На долю авто с электрическим двигателем приходится всего лишь 0,04% от общего числа легковых автомобилей.

Самой популярной маркой электромобилей в России является японский бренд Nissan. По состоянию на 1 июля 2022 года в России зарегистрировано 12,3 тыс. электромобилей этой марки, что составляет 65,8% от общего объёма рынка.

Второе место занимает американский производитель Tesla (2,4 тыс. авто). В пятёрку популярных марок также входят Porsche (837 шт.), Audi (718 шт.) и Mitsubishi (497 шт.).

Каждый седьмой электромобиль в России зарегистрирован в России. Среди других регионов, лидирующих по количеству зарегистрированных электрических авто, Приморский край, Иркутская область, Краснодарский край и Подмосковье.

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