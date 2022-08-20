Донецк, , 09:16 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 45 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 268 единиц боеприпасов. Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Выпустив 268 единиц различных боеприпасов. Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получило одно гражданское лицо в Кировском районе Донецка», — отмечается в сообщении.

Было повреждено 11 домостроений в Киевском районе Донецка, Докучаевске, Горловке.