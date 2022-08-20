Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Затягивание конфликта на территории бывшей УССР угрожает эскалацией и потому его необходимо закончить путём переговоров. Такое мнение 19 августа высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в подкасте корреспондента CNN Дэвида Аксельрода.

Генри Киссинджер University of Michigan's Ford School

«Он (конфликт) должен завершиться переговорами. Я бы предположил, что Россия по завершению останется в качестве государства, и [бывшая УССР] тоже останется государством, и ситуация радикально изменится, потому что [бывшую УССР] вооружало НАТО, она была тесно связана с НАТО, и определенные отношения с НАТО сохранятся», — сказал он.

Также Киссинджер отметил, что, по его мнению, предложения Киеву о вступлении бывшей УССР в Североатлантический альянс были ошибочными, однако после начала спецоперации Вооружённых сил России это уже в прошлом.

«Должны быть переговоры, и я бы предостерег от того, чтобы затягивать войну бесконечно. Потому что тогда будет все больше похоже на Первую мировую войну, будет, возможно, развиваться эскалация. Так что я надеюсь, что вскоре страны НАТО договорятся друг с другом о том, каким должно быть завершение, к каким результатам могут прийти переговоры», — пояснил бывший госсекретарь США.

В то же время, он высказался против уступок в отношении России, заявив, что российские войска якобы «должны отойти к линии», существовавшей до начала спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Пентагоне заявили, что новые поставки оружия Киеву очень помогут ВСУ — позволят боевикам «успешно действовать в плане изменения поля боя не только на востоке, но и на юге».