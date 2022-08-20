Улан-Удэ, 20 августа, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Бурятии за звание «Мать-героиня» смогут претендовать восемь женщин. Об этом в программе «Проект 3Д» местного телевидения рассказала замминистра социальной защиты населения Анастасия Меринова.

Слава матери героине! Советский плакат

«У нас на сегодня живет восемь семей, у которых 10 и более детей, и эти дети несовершеннолетние. Они зарегистрированы в системе социальной защиты республики», — отметила она.

Впрочем, эта цифра не окончательная, поскольку необязательным является условие о несовершеннолетии всех детей. Соответственно, матери детей, которым уже исполнилось 18 лет также смогут претендовать на звание. Властям необходимо в связи с этим провести более точные подсчёты.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа был опубликован указ президента России Владимира Путина об установлении в стране специального звания «Мать-героиня». Звание могут получить гражданки России, родившие и воспитавшие десять и более детей.

Читайте также: Путин учредил в России звание «Мать-героиня»