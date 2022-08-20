Запорожье, Бывш. УССР, 20 августа 2022, 09:12 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ города Васильевка повреждены 500 зданий. Об этом 20 августа сообщила глава военно-гражданской администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко.
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Полностью уничтожено здание реанимации и хирургии в больнице, повреждены также административные здания, интернат, школа, детские сады.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти обстреливают регион из-за «мести».