Донецк, , 09:07 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке еще пять натовских снарядов. Об этом 20 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:45 — н. п Курдюмовка — н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку и Новобахмутовку натовскими снарядами.

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