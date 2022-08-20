Москва, , 09:04 — REGNUM Видеозапись боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск России в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации бывшей УССР опубликовало 20 августа российское Минобороны.

ВДВ Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как рассказал один из бойцов российских ВДВ, десантники на БМД-4М на одном из направлений смогли захватить выгодный рубеж и устроить засаду для ВСУ, после чего они задержали и взяли в плен разведгруппу ВСУ, а также огнём из вооружения БМД-4М уничтожили направлявшуюся в их сторону колонну вражеской бронетанковой техники.

«Противнику был нанесен значительный урон, часть личного состава ВСУ панически бежала. Потерь среди личного состава десантников нет», — говорится в сообщении.

Также ан выложенных в интернет кадрах запечатлено передвижение российских десантников на боевых машинах десанта и ведение ими огня по позициям киевских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Горловку и Новобахмутовку в ДНР натовскими снарядами.