Кемерово, 20 августа, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Кемеровской области по нацпроекту «Экология» за четыре года высадили более 9 тыс. га новых лесов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Кузбасса по итогам совещания об итогам работы по лесовосстановлению в Сибири.

Правительство Кемеровской области Посадка леса в Кузбассе

Из 9 тыс. га, по словам губернатора Сергея Цивилева, 3,7 тыс. являются компенсационными. Он также отметил об активном восстановлении биоразнообразия, которое было на пострадавших от работы промышленных и лесозаготовительных предприятий участках.

«На сегодняшний день в регионе достигнут 100% баланс между убытием и восстановлением лесов. И даже наметилась положительная динамика. Это позволяет сохранять и преумножать для потомков лесное богатство Кузбасса», — отметил глава региона.

С начала года работы по лесовосстановлению выполнены на площади 3,8 тыс. га, в том числе высажено 540 га лесов. Осенью по планам работы проведут на площади 8,3 тыс. га.