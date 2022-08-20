Вашингтон, 20 августа, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) расследует вспышку кишечной инфекции, вызываемой бактериями Escherichia coli. Об этом сообщили 19 августа в пресс-службе ведомства.

geralt Кишечная палочка

Случаи заболевания были выявлены по меньшей мере в четырех американских штатах: Мичиган, Огайо, Индиана и Пенсильвания. Обращения за медицинской помощью происходили с 26 июля по 8 августа. Всего было зарегистрировано 37 пациентов. В CDC полагают, что точное число пострадавших может быть выше, а территория распространения инфекции не ограничивается четырьмя штатами.

В ведомстве отметили, что часть пациентов заказывала пищу в ресторанах одной из американских сетей общественного питания. Специалисты CDC начали проверку по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле итальянская компания Fererro отозвала некоторые партии шоколадных яиц Kinder с рынка США из-за опасений, связанных со случаями заражения сальмонеллой в Соединенных Штатах.

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