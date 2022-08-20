Москва, , 08:56 — REGNUM Вероятность отключения смартфонов в России американскими компаниями Apple или Google близка к нулю, заявил руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников газете «Взгляд».

Смартфон Иван Шилов © ИА REGNUM

Половников подтвердил, что американские компании обладают технической способностью отключения устройств под управлением принадлежащих им мобильных операционных систем iOS и Android. Однако подобные действия могут привести к серьёзным репутационным потерям, после чего в других странах начнут искать замену смартфонам этих производителей.

«Можно ли удаленно отключить iPhone или Android? Можно! Но вероятность того, что это когда-нибудь случится у нас, близка к нулю. В Иране же не произошло такого, несмотря на то, что на них были наложены куда жестче санкции, чем на нас», — подытожил эксперт.

Ранее президент группы компаний InfoWatch и сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская заявила, что на территории России гипотетически могут быть отключены смартфоны производства Apple и устройства, работающие под управлением принадлежащей Google операционной системы Android.

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