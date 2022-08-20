Москва, 20 августа 2022, 08:56 — REGNUM В Москву 20 августа вернулся запах гари, он ощущается на западе и в центре мегаполиса.
Следите за развитием событий в трансляции: «Рязанскую область охватили масштабные лесные пожары — трансляция»
Видимость при этом в городе хорошая.
17 августа москвичи пожаловались на запах гари, он сохранился 18 и 19 августа. По сообщению МЧС России, причиной стали лесные пожары в Рязанской области.
Заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что столица продолжит помогать Рязанской и Владимирской областям в тушении пожаров. 20 августа в Рязанской области в борьбе с огнем примут участие пять вертолетов Московского авиацентра и четыре самолета МЧС РФ. Во Владимирскую область из столицы направлено 30 единиц техники.