Севастополь, , 08:52 — REGNUM Крышу здания Черноморского флота ВМФ России атаковал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который не удалось сбить. Об этом 20 августа сообщил севастопольский мэр Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

Беспилотник

«Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием», — написал он в своём сообщении.

Также Развожаев уточнил, что атаковавший здание штаба ЧФ БПЛА шёл низко и подчеркнула, в результате этого никто не погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что на сегодняшний день общий объем американской военной помощи киевскому режиму с момента прихода к власти президента США Джо Байдена составляет $10,6 млрд.