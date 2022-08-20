Чита, , 08:51 — REGNUM 20 августа на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев в Чите стартовал военно-технический форум «Армия-2022». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

«Армия-2022» в Чите, Забайкальский край Правительство Забайкальского края

По словам первого зампреда регионального правительства Андрея Кефера, форум призван продемонстрировать мощь армии и флота России, а также их способность выполнять любые задачи.

В течение дня местные жители и гости Читы смогут посетить выставочные площадки современных и исторических образцов вооружения и военной техники, площадки силовых структур, конного клуба, юнармии, детских творческих клубов и полевая кухня.

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