Чита, 20 августа 2022, 08:51 — REGNUM 20 августа на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев в Чите стартовал военно-технический форум «Армия-2022». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
По словам первого зампреда регионального правительства Андрея Кефера, форум призван продемонстрировать мощь армии и флота России, а также их способность выполнять любые задачи.
В течение дня местные жители и гости Читы смогут посетить выставочные площадки современных и исторических образцов вооружения и военной техники, площадки силовых структур, конного клуба, юнармии, детских творческих клубов и полевая кухня.
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