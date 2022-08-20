Симферополь, , 08:50 — REGNUM Киевские власти являются террористами, а США — их спонсором, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

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Так он прокомментировал публикацию в Politico, которое со ссылкой на источник в Белом доме писало, что США разрешили ВСУ использовать американское оружие в Крыму для «самообороны».

"Были бы у них возможности, они с удовольствием били бы по крымским инфраструктурным объектам, по нашим городам и селам. Это они до сих пор делают на Донбассе», — передает его слова РИА Новости.

По его словам, для киевских властей Крым является одной из приоритетных целей, «а их коллеги в США с радостью выступят спонсорами подобного терроризма».

Он также выразил мнение, что кардинально решить проблему можно лишь «прекратив существование киевского режима» .