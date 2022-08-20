Москва, , 08:46 — REGNUM Рост цен на услуги мобильной и широкополосной связи в России по итогам 2022 года может достичь 18%. Об этом сообщил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков газете «Коммерсантъ».

Каналы связи Pricemarket.ru

По оценкам экспертов TelecomDaily, в первой половине 2022 года цены на услуги связи в России выросли в среднем на 10%. Ожидается, что до конца года цены вырастут ещё на 5–8%.

Кусков объяснил, что повышение стоимости тарифов на услуги происходит в связи с ростом инфляции. При этом он отметил, что даже такой рост цен не позволит компенсировать увеличение расходов операторов на инфраструктуру, что приведёт к снижению маржинальности этого бизнеса.

Издание попросило представителей крупнейших российских операторов связи прокомментировать рост цен на их услуги. В МТС объяснили рост цен повышением затрат на содержание и строительство энергосетей, а также ростом цен на электроэнергию. С начала 2022 года оператор поднял цены на большинство мобильных тарифов от 20 до 60 рублей, а стоимость архивных тарифов на домашний интернет выросла примерно на 9%.

В «Ростелекоме» сообщили о повышении цен на 2,5% за первую половину 2022 года. «ЭР-Телеком» (бренд «Дом. ру») поднял стоимость тарифов на 10–15%. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») и «ТрансТелекоме» (ТТК) отметили, что ценообразование проводится в соответствии с законодательным регулированием.

Весной 2022 года Федеральная антимонопольная служба выпустила рекомендации, согласно которым операторы могут повышать цены без проведения проверок на величину накопленной с начала года инфляции. К августу инфляция в России в годовом исчислении превысила 15%.