Вашингтон, 20 августа, 2022, 08:42 — ИА Регнум. На сегодняшний день общий объем американской военной помощи киевскому режиму с момента прихода к власти президента США Джо Байдена составляет $10,6 млрд. Об этом 19 августа заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, его слова приводит пресс-служба Госдепартамента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«С учетом данного пакета помощи, общий объем военной поддержки для Украины с начала работы данной администрации составил примерно $10,6 млрд», — сказал он.

Также Блинкен уточнил, что вместе с США военную помощь Киеву оказывают около 50 стран, являющихся «союзниками и партнерами» Вашингтона. При этом он подчеркнул, что американские власти и далее будут поставлять киевскому режиму вооружения.

«Данные вооружения тщательно выверены с тем, чтобы максимально повлиять на ситуацию на поле боя и укрепить позиции [киевского режима] за столом переговоров», — добавляется в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа стало известно, что новый пакет военной помощи киевскому режиму, предложенный президентом США Джо Байденом, включает беспилотники для наблюдения и противоминные машины.