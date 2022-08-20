Новосибирск, , 08:42 — REGNUM В Новосибирске следователи организовали проверку по факту гибели 23-летнего рабочего. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла 18 августа в строящемся здании.

Рабочий упал в шахту лифта в Новосибирске СУ СКР по Новосибирской области

Предварительно установлено, что молодой каменщик работал на кровле здания возле технического проёма для обслуживания лифтовой кабины. В какой-то момент он упал в шахту лифта с высоты 52 метра и скончался на месте.

Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного статьёй о нарушении правил безопасности при строительстве с гибелью человека.

«Проведён осмотр места происшествия, установлены и опрошены очевидцы происшествия, изъята необходимая для проведения проверки документация. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томске 38-летний рабочий упал в шахту лифта строящегося дома с 22-го этажа. Мужчину госпитализировали в реанимацию, его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое.

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