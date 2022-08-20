Симферополь, 20 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Система ПВО сработала в Евпатории, сообщил 19 августа советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Aleksander Kaasik Порт в Евпатории

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«В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО», — написал он в Telegram-канале. Он также заверил, что республика — под надежной защитой.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что системы ПВО региона уничтожили, предположительно, БПЛА.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предрек киевскому режиму «страшный ответ» при попытке атаковать Крымский мост и подчеркнул, что сооружение надежно защищено системой ПВО.