Могадишо, , 08:39 — REGNUM По меньшей мере 10 человек погибли в результате нападения боевиков отель Hayat в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сомалийскую полицию.

Могадишо AMISOM Public Information

За атакой стоит группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее сообщалось о гибели восьми мирных граждан. Еще несколько человек получили ранения.

Остается неясным, сколько боевиков находится на верхнем этаже здания, откуда они ведут перестрелку с силовиками.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа недалеко от отеля Hayat в Могадишо прогремело по крайней мере два взрыва. После этого «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявила о том, что ее члены захватили здание заведения.

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