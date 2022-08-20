Нью-Дели, 20 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В западном индийском штате Раджастхан в результате столкновения трактора с прицепом с грузовым автомобилем погибли шесть человек, различные ранения получили более 20. Об этом со ссылкой на полицию 20 августа сообщает телеканал NDTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

По его данным, трагедия произошла с паломниками, которые следовали в тракторном прицепе из храма в деревне Рамдевра. По неустановленной пока причине в прицеп врезался грузовик.

В связи с произошедшим в Раджастхане выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он выразил соболезнования семьям и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, семь человек погибли, ещё пятеро пострадали в результате столкновения «ГАЗели» с грузовым автомобилем в Дагестане.